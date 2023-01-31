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تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد

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تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد

تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد

تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد
٠٥:٢٩:٤١ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أقرت الجهة المعنية أخيرا تعديلا على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
وحسب صحيفة عكاظ، تضمن القرار إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد محل الجدول السابق الصادر في 1441:
– سفير
– وزير مفوض
– مفوض إفتاء
– الطيارون
– أمين منطقة ووكيل أمين
– رئيس مركز شؤون مناطق
– وكيل إمارة منطقة
– محافظ ووكيل محافظ
– وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد
– مستشار
– مهندس
– أخصائي مراسم
– فني علوم جنائية
– منفذ عقوبات شرعية
– رئيس دورية
– خوي
– الحراس المتلازمين من المستخدمين
– الوظائف الصحية.

مراجعة الجدول

وبيّن القرار أنه تمت مراجعة جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد السن النظامية للتقاعد بعد الدراسة المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحدد القرار جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية.

كما حدد الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته. وتضمن الجدول:
1- سفير
2- مفوض إفتاء.
3- الحد الأدنى في التمديد المرتبة (14-15)، أمين منطقة.
4- وكيل أمين (المرتبة 14).

كما حدد القرار كلا من:

– رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات.
– وكيل إمارة منطقة
– محافظ
– الطيارون سواء طيار جناح ثابت أو مساعد طيار
– فني علوم جنائية
– منفذ عقوبات شرعية
– رئيس دورية
– خوي
– الحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) ممن يعملون في مدارس البنات
– الوظائف الصحية ما عدا وظيفة طبيب استشاري.
– المرتبة الـ14 كحد أدنى لتمديد الخدمة لكل من وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مستشار، مهندس، على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة، وحددت المرتبة 11 لأخصائي مراسم لتمديد خدمته.

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