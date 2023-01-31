“ابشركم الأمور طيبة”.. المواطن دخيل المطرفي في أبرد منطقة بالعالم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء غير معهودة له، وثق مقطع فيديو للمواطن دخيل المطرفي، تواجده في أبرد منطقة بالعالم.

ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه في موقع “تويتر” من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.

المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوان فقط، يظهر فيه المطرفي وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك يظهر حماسة في حديثه، قائلاً: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.

اقرأ أيضًا:

أبرد مكان في العالم.. الطعام يتجمد قبل أن يصل إلى فمك (فيديو)

المدينة الأبرد حول العالم

وتقع مدينة “ياقوتيا” أقصى شرق جمهورية روسيا ضمن منطقة سيبيريا، وتشتهر بأنها المدينة الأبرد حول العالم، يبلغ متوسط درجة الحرارة خلال فصل الشتاء 50 درجة تحت الصفر، تتميز بشتاء طويل وقارس البرودة، وصيف قصير معتدل ودافئ.

كما أنها أكبر مدينة مبنية على أرض صقيعية، يسيطر عليها الجليد والضباب والهواء الجاف لتجبر الناس على أشياء ربما تبدو لنا غريبة وتعجيزية، لكنها اعتيادية عندهم كونها تساعدهم للبقاء على قيد الحياة.

وفقا لموقع “سبوتنيك”، فإن السكان يتوجهون خلال فصل الخريف إلى نهر لينا الموجود شرق المدينة لتقطيع الجليد هناك إلى مكعبات كبيرة من أجل تخزينها خارج منازلهم، وجميع السكان بدون استثناء يقومون بهذا العمل من أجل تذويبها خلال فصل الشتاء واستخدامها كمياه شرب.

اقرأ أيضًا:

أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.. «ياقوتيا» مدينة روسية تسجل درجة حرارة 70 تحت الصفر

نظرًا لأن مياه الصنابير تتجمد بفعل انخفاض درجات الحرارة، الضباب لا يسمح برؤية المبانى أو الشوارع أو الناس، لكن عندما يتحسن الطقس وينجلى الضباب فيمكن رؤية الملابس الأنيقة التى ترتديها الفتيات فى تلك المناطق، التى تتمثل بالمعاطف المصنوعة من الفرو الطبيعى المزين بالخرز والجلد والخرز اللماع، وترتدى الفتيات أحذية خاصة تسمى “أونتى”، مصنوعة من جلد حيوان الرنة، ويتم أيضا تزيينها بالخيوط اللامعة والخرز والزخرفة، وسيظن الكثيرون أن ذلك قسوة بحق الحيوان، لكن فى الواقع من المستحيل البقاء على قيد الحياة دون ذلك.

درجات الحرارة فى ياقوتيا، من الممكن أن تجعلك تقيم لعدة ساعات فى المستشفى إذا نسيت ارتداء قفاز اليد، حيث من الممكن الإصابة بمرض يطلق عليه “عضة اليد”، ينتج عن تعرض الأطراف إلى برودة قاسية، وهذا المرض يؤدى إلى تلف الجلد والأنسجة وفقدان الشعور بالأطراف.