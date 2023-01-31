الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالحافلة الذكية.. مدربون لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية
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بالحافلة الذكية.. مدربون لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية

بالحافلة الذكية.. مدربون لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية

بالحافلة الذكية.. مدربون لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية
٠٤:٥٦:٢٢ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير التواصل المؤسسي في شركة الاتصالات السعودية ” “STC مشعل الربيعان: إن الشركة ستخصص مدربين متخصصين لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية في الحافلات الذكية.

مبادرة وطنية تستهدف خدمة كبار السن

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال مبادرة وطنية تستهدف كبار السن ورعايتهم وزيادة وعيهم الرقمي من خلال استخدام التطبيقات الحكومية وغيرها.

كيفية التعامل مع الأجهزة الذكية

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة من المقرر أن يصح كبار السن قادرون على التعامل مع الأجهزة الذكية ومتطلبات العصر، بدون مساعدة أي شخص والبعد عن أي أخطار واحتيالات إلكترونية، قد تأتيهم من أي جهة.

رفع الوعي الرقمي ومستويات التقنية

وأكد أن جزء مهم من الاستدامة يكون عبر رفع الوعي الرقمي ومستويات التقنية في المجتمع، مبينًا أن هذه الحافلة ستكون عبارة عن فصل رقمي به مدربين متخصصين لتعليكم كبار السن استخدام التطبيقات الإلكترونية.

حافلة ذكية متنقلة لجميع أنحاء المملكة

وأشار إلى أن الشركة عمدت لأن تكون المبادرة من خلال حافلة، حتى يمكنها التنقل من مكان لآخر، والوصل لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بداية من المحافظات والمدن والقرى في الرياض، وحتى جميع أنحاء المملكة.

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