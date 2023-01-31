الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“Dongfeng” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها.. و12 ميزة حصرية
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“Dongfeng” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها.. و12 ميزة حصرية

“Dongfeng” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها.. و12 ميزة حصرية

“Dongfeng” الصينية تكشف عن أحدث سياراتها.. و12 ميزة حصرية
٠٥:٠٠:١٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Dongfeng الصينية عن بدء طرح سيارة Voyah المعدّلة في العديد من البلدان والأسواق العالمية، حيث تأتي بالعديد من المميزات، بحسب “روسيا اليوم”.

12 ميزة حصرية

هيكل كروس أوفر مميز التصميم طوله 4 أمتار و90 سم، عرضه 195، ارتفاعه 164 سم، مجهّز بعجلات بمقاس 20 إنشا.

  • شكل أنيق يميزها عن السابق
  • جودة المواد المصنوعة منها
  • حصلت قمرتها على أحدث أنظمة المولتيميديا
  • زوّدت واجهة القيادة فيها بلوحة تحوي 3 شاشات لمسية متطورة، مقاس كلّ منها 12.3 بوصة.
  • أنظمة تعليق ممتازة تجعل حركتها سلسة على الطرقات الوعرة
  • جهّزت بأنظمة رفع هوائي لمحاور العجلات
  • نظام لمعرفة معدّل ضغط الهواء في الإطارات
  • نظام التعتيم الكهربائي للسقف البانورامي
  • نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث
  • نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
  • نظام الركن الأوتوماتيكي الذي يركن السيارة دون تدخل السائق.
  • محركات هجينة تولّد عزما كلّيا يعادل 693 حصانا، وتمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.5 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.

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