الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وكالة شؤون المسجد النبوي تتأهب للحالة المطرية المتوقعة
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وكالة شؤون المسجد النبوي تتأهب للحالة المطرية المتوقعة

وكالة شؤون المسجد النبوي تتأهب للحالة المطرية المتوقعة

وكالة شؤون المسجد النبوي تتأهب للحالة المطرية المتوقعة
٠٤:٤٦:١٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على ضمان سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي بتكثيف جهودها وأعمالها وذلك بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.

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توزيع العمالة على المواقع المخصصة

وتعمل الوكالة على توزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية لتغطية كافة الاحتياجات لتقديم أرقى الخدمات لزائري المسجد النبوي.

يأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة وحفاظًا على سلامة كل زائر ومصلي في المسجد النبوي.

ووسط أجواء باردة، تساقطت الأمطار الغزيرة على شمال طاشا وينبع وغرب المدينة المنورة مما أدى إلى جريان السيول.

كما جرت صباح اليوم السيول الناتجة عن تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظة العلا بالمدينة المنورة.

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التوقعات عن حالة الطقس

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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