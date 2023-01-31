النفط يتراجع تحت ضغط الدولار.. وبرنت عند 85 دولارا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بشكل ملموس متأثرة بقوة الدولار في الوقت الحالي مع ترقب صدور بيان من “المركزي الأمريكي”.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 84.65 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.45 دولار.

كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة، مؤكدا أن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلو متر من خطوط الغاز.

وأشار إلى أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر.

الهبوط بدأ أمس

وأمس سجلت أسعار النفط، تراجعًا جديدًا متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم “أوبك+” على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 86.46 دولار للبرميل بحلول الساعة (04:35) بتوقيت جرينتش.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل متراجعا 11 سنتا أو 0.1 في المئة.

وتسود توقعات بين المستثمرين بتقليص “المركزي الأمريكي” زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر ما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود.

النفط سجل أعلى مستوياته

ونهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع مدعومة بأرقام الطلب القوية من الصين إلى دعم التفاؤل في الأسواق النفطية.

وتوقع محللون – بحسب الاقتصادية – الحفاظ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي.

اقرأ أيضا:

هبوط مفاجئ في أسعار النفط.. و”برنت” عند 86 دولارًا