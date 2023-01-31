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بالتفاصيل.. “النقل” تُحدد ساعات القيادة المسموح بها وفترات الراحة لسائقي الحافلات
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بالتفاصيل.. “النقل” تُحدد ساعات القيادة المسموح بها وفترات الراحة لسائقي الحافلات

بالتفاصيل.. “النقل” تُحدد ساعات القيادة المسموح بها وفترات الراحة لسائقي الحافلات

بالتفاصيل.. “النقل” تُحدد ساعات القيادة المسموح بها وفترات الراحة لسائقي الحافلات
٠٤:٤٠:٥٦ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل تحديد ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي.

ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة

وحددت الهيئة ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة بغض النظر عن عدد الحافلات المفوض بقيادتها، التي سيبدأ تطبيقها بتاريخ 10 شوال 1444هـ الموافق 30 أبريل 2023م بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق البرية، وتوفير بيئة نقل جيدة للسائقين داخل المملكة ، وبما يضمن الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن:

1 – ساعات القيادة اليومية تتكون من 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا.

2 –  ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى.

3 – إجمالي لساعات العمل المسموح بها خلال 14 يوم والمحدد بـ 90 ساعة عمل كحد أقصى.

4 – في جانب تخفيف العبء على السائقين فقد حددت الهيئة ساعات الراحة بـ 45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و 11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة.

5 – حددت فترات الراحة الأسبوعية بـ 45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.

التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة

وشددت الهيئة على أهمية التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وكذلك أهمية التزام المنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بمتابعة سائقيها ومدى التزامهم بذلك، لضمان الوصول إلى نموذج مثالي لتقديم الخدمات يرتقي لتطلعات المستفيدين ويحفز استخدام وسائل النقل العام.

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أخبار السعودية الطرق البرية الهيئة العامة للنقل تأجير وتوجيه الحافلات سائقي حافلات ساعات القيادة

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