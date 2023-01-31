لحديثي التخرج.. تدريب وتوظيف بشركة مرافق الكهرباء والمياه

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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في “برامج التطوير لحديثي التخرج”.

لكنها اشترطت لشغل الوظائف في الجبيل وينبع أن يكون المتقدم من مواطني المملكة، وفقًا للتفاصيل التالية:

البرامج:

برنامج التطوير المهني (PDP):

-درجة البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).

-خريج الجامعات السعودية (ألا يزيد العمر عن 26 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير عن 28 سنة) (حسب التقويم الميلادي).

-خريج الجامعات الأجنبية (ألا يزيد العمر عن 28 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير عن 30 سنة) (حسب التقويم الميلادي).

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برنامج التدريب على رأس العمل (OJT):

-خريجي المعاهد السعودية وخريجي الكليات حملة (الدبلوم فأعلى) لمدة (سنتين أو ثلاث سنوات) في (مختلف التخصصات).

-ألا يزيد العمر عن 24 سنة (حسب التقويم الميلادي).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).

– معدل تراكمي لا يقل عن (2.3 من 4.0) أو (2.9 من 5).

من ضمن التخصصات:

(إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة الكيميائية، الكيمياء، الهندسة المدنية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الأمن السيبراني، هندسة الإلكترونيات، هندسة السلامة، المالية، الموارد البشرية، أمن المعلومات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة الشبكات، الهندسة الميكانيكية، إدارة سلاسل الإمداد، القانون) وتخصصات أخرى.

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عن الشركة:

شركة مرافق مملوكة لعدد من المؤسسات المرموقة في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة أرامكو، الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك، صندوق الاستثمارات العامة).

طريقة التقديم:

أوضحت مرافق، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 31 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).