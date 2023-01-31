أرباح لـ97 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم والتداولات 4.5 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم اليوم منخفضاً 17.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10792.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر أرباحا

وكانت أسهم شركات: أسيج، والخليجية العامة، والوطنية، وعناية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مبكو، ومجموعة الحكير، وسينومي ريتيل، والتصنيع، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.77 % و 4.73 %.

الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 10.73 نقاط ليقفل عند مستوى 19140.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 260 ألف سهم.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.9 مليارات ريال