بيان عاجل من التعاون الإسلامي بشأن إحراق المصحف الشريف في الغرب

تواصل – واس:

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية في مقرها بجدة.

وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن الاجتماع كان للتعبير عن موقف المنظمة الموحد تجاه إحراق نُسَخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي انتهاكات “الإسلاموفوبيا” الدنيئة.

أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد

وخلال الاجتماع، جدد طه تعبيره استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف، مؤكدًا أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة.

مطالبات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة

وأوضح أنه يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد تم ارتكابها مرارًا وتكرارًا من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم”، واصفًا إرتكاب هذه الأفعال المتعمدة والمتمثلة في حرق المصحف، والإساءة إلى مقام النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر “الإسلاموفوبيا”.

حرق المصحف إهانة مباشرة لجميع المسلمين

وأضاف أن حرق المصحف إهانة مباشرة لجميع المسلمين الذين يناهز عددهم 1.6 مليار نسمة داعيًا جميع الجهات والأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلاً.

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