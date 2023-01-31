“هيئة الاتصالات”: الموافقة لـ 12 شركة لتقديم خدمة “المركبات المتصلة”

تواصل – واس:

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها لـ “12 شركة”، تخدم 26 علامة تجارية، لتقديم خدمة “المركبات المتصلة”.

وجاءت تلك الموافقة في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في مثل هذا النوع من التقنيات في المملكة، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات والتقنية، لتسهم في تواجد المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنية لتحسين جودة الحياة و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الشركات الحاصلة على الموافقة

وبينت أن الشركات التي حصلت على الموافقة والعلامات التابعة لها هي:

شركة لوسيد المحدودة لعلامة “لوسيد”

شركة “جنرال موتورز” لثلاث علامات وهي “شيفروليه” و”جي ام سي” و”كاديلاك “

شركة “محمد يوسف ناغي” لثلاث علامات “بي ام دبليو” و”ميني كوبر ” و”رولز رويس”

شركة “الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة” لعلامة “كاتربيلر”،

شركة “المجدوعي للسيارات” لعلامة “بيجو”

شركة “فورد السعودية” لعلامتي “فورد” و”لينكون”

شركة “عبدالله هاشم المحدودة” لعلامة “هوندا”

شركة “نيسان السعودية المحدودة” لعلامتي “نيسان” و “إنفينيتي”

شركة “عبداللطيف جميل” لعلامتي “تويوتا” و”لكزس”.

شركة “العربة الفاخرة” لعلامة “عربات الجولف”

شركة “التوكيلات العالمية” لعلامة “مازيراتي”

شركة “بترومين” لثمان علامات وهي “ألفا روميو ” و “أبارث” و “فيات” و “فيات بروفيشنال” و “دودج” و “كرايسلر” و “رام” و “جيب”

وتعد خدمة “المركبات المتصلة” إحدى تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة متطورة توفر عدداً من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان للمستخدم كخدمة رفع التقارير التشخيصية

عن حالة أداء المركبة، مما يساعد المصنّع والمالك في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلاً عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية مما سينتج عنه تحسين لتجربة المستخدم.

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