أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

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وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

دعم مستمر من خادم الحرمين وولي عهده

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ونوه بما تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهمات المنوطة بهم، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.