الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة
“الأفضل والأكثر أمانًا”.. مشروب يساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلطات
عاجل.. الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق من عواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية
عاجل.. حل جذري للحد من تزايد “قرود البابون” بالمملكة بعد حصر مواقعها
“هيئة النقل” تكشف عن خطة جديدة لتوطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة
٠٣:٢١:٠٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي بترقية “الزهراني” محافظًا لليث

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

دعم مستمر من خادم الحرمين وولي عهده

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي بتمديد خدمة أمير منطقة الجوف لمدة 4 سنوات

ونوه بما تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهمات المنوطة بهم، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمر ملكي السعودية اليوم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بأمطار ورياح على 11 منطقة.. تعرَّف عليها

توقعات بأمطار ورياح على 11 منطقة.. تعرَّف عليها

٠٧:١٦ ص، الأربعاء، ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
بالفيديو والصور.. «مدني مكة» يباشر حريق 7 حافلات بالقرب من إسكان «بن لادن»

بالفيديو والصور.. «مدني مكة» يباشر حريق 7 حافلات بالقرب من إسكان «بن لادن»

١٢:٣٣ ص، الأحد، ٠١ مايو ٢٠١٦
متحدث «المدنية»: إعلان الوظائف الصحية «نساء» محرم المقبل

متحدث «المدنية»: إعلان الوظائف الصحية «نساء» محرم المقبل

٠٦:٠٥ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
لتوحيد منظومة «التوظيف الإلكتروني».. اجتماع مشترك بين «العمل» و«الخدمة المدنية»

لتوحيد منظومة «التوظيف الإلكتروني».. اجتماع مشترك بين «العمل» و«الخدمة المدنية»

٠٦:٤٩ م، الأثنين، ٢٢ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *