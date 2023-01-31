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في “آيسف”.. 160 مشروعًا تتنافس على جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
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في “آيسف”.. 160 مشروعًا تتنافس على جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

في “آيسف”.. 160 مشروعًا تتنافس على جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

في “آيسف”.. 160 مشروعًا تتنافس على جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
٠٣:٣٢:٠٥ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تنطلق غدًا في الظهران، منافسات التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023”.

160 مشروعًا بحثيًا وابتكارًا في 21 مجالًا علميًا

وتنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، منافسات التصفيات، بالتعاون مع وزارة التعليم في نسخته الـ13، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والذي يشهد منافسة بين 160 مشروعًا بحثيًا وابتكارًا في 21 مجالًا علميًا.

40 طالبًا يتنافسون على 35 مقعدًا

 وتستمر فعالياته حتى 4 فبراير، لاختيار 40 طالبًا وطالبةً، سيتنافسون على 35 مقعدًا للمشاركة وتمثيل المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

64 محكمًا من 19 جهة خاصة وحكومية

وستنطلق أعمال التحكيم، التي يشارك فيها نحو 64 محكمًا من 19 جهة خاصة وحكومية، على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين، ليتم إعلان الجوائز الخاصة التي تمنحها الشركات والجهات المختلفة للمشاريع التي تختارها عشية الجمعة، وسيتم إعلان النتائج النهائية في الحفل الختامي الذي سيحضره أمير المنطقة الشرقية، يوم السبت، في مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

160 مشروعًا من 26 إدارة تعليمية

ويتنافس في التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2023م 104 طالبات و56 طالبًا من موهوبي الوطن، قدموا 160 مشروعًا في مجالات علمية ذات أولوية وطنية، ويمثلون 12 إدارة تعليمية للبنين، و14 إدارة تعليمية للبنات.

اختيار 40 فائزًا لتمثيل المملكة في معرض “آيسف”

ويؤهل أولمبياد إبداع الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية، لتمثيل المملكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على المستويين الدولي والإقليمي، حيث سيتم اختيار 40 فائزًا وفائزة، سيمثل أفضلهم المملكة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 2000 طالب، يمثلون 90 دولة حول العالم، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إبداع 2023 الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي معرض آيسف الدولي منافسات التصفيات النهائية موهبة

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