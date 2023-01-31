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عاجل.. الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق من عواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية
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عاجل.. الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق من عواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية

عاجل.. الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق من عواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية

عاجل.. الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق من عواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية
٠٣:١٣:٤٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من تكّون عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن صور الأقمار الصناعية تبين تكّون عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على شرق منطقة المدينة المنورة وتتحرك شرقاً لتؤثر على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأضاف أن منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتأثر بالعواصف الترابية المتسببة في انعدام الرؤية الأفقية، وأنه من المتوقع استمرارها للساعات القادمة.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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