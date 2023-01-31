“OnePlus” تكشف 15 ميزة جديدة في أحدث هواتفها

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خلال الأيام القليلة المقبلة، تطرح شركة ” OnePlus” الصينية العملاقة هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل أجهزة أندرويد لهذا العام، بحسب “روسيا اليوم”.

مميزات الهاتف

الهاتف المسمى بـ OnePlus 11R يأتي بالعديد من المميزات منها ما يلي:

1- مجهّز بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة.

2- دقة الشاشة (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدّل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا

3- تعمل الشاشة بتقنيات +HDR10، كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

4- نظام تشغيل Android 13 مع واجهات OxygenOS 13

5- معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1

6- معالج رسوميات Adreno 730

7- ذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت

8- ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

9- الكاميرا الأساسية جاءت ثلاثية العدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

10- منفذين لشرائح الاتصال

11- منفذ 3.5 ملم للسماعات

12- منفذ USB Type-C 2.0 وشريحة NFC

13- ماسح لبصمات الأصابع

14- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط.

15- هيكل مقاوم للماء والغبار

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