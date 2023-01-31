الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية
٠٣:٠٩:٣٦ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – كبير مستشاري خدمات المرضى.

2 – ممثل العلاقات العامة.

3 – كبار محلل الأعمال.

4 – أخصائي أشعة.

5 – كبير فنيي تخطيط القلب.

6 – معالج إشعاعي أول.

7 – أخصائي علاج وظيفي.

8 – أخصائي روماتيزم الأطفال.

9 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

10 – مساعد طبيب أسنان مشارك.

11 – والمزيد  (وظائف أخرى متعددة).

* طريقة التقديم:

– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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