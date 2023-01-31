رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – كبير مستشاري خدمات المرضى.

2 – ممثل العلاقات العامة.

3 – كبار محلل الأعمال.

4 – أخصائي أشعة.

5 – كبير فنيي تخطيط القلب.

6 – معالج إشعاعي أول.

7 – أخصائي علاج وظيفي.

8 – أخصائي روماتيزم الأطفال.

9 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

10 – مساعد طبيب أسنان مشارك.

11 – والمزيد (وظائف أخرى متعددة).

* طريقة التقديم:

– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).