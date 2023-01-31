رابط التقديم.. وظائف شاغرة في “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – كبير مستشاري خدمات المرضى.
2 – ممثل العلاقات العامة.
3 – كبار محلل الأعمال.
4 – أخصائي أشعة.
5 – كبير فنيي تخطيط القلب.
6 – معالج إشعاعي أول.
7 – أخصائي علاج وظيفي.
8 – أخصائي روماتيزم الأطفال.
9 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
10 – مساعد طبيب أسنان مشارك.
11 – والمزيد (وظائف أخرى متعددة).
* طريقة التقديم:
– أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).