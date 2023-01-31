الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“هيئة النقل” تكشف عن خطة جديدة لتوطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”
“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 47 آخرين
خدمت القرآن أكثر من 50 عامًا.. وفاة الداعية البارزة “فاطمة نصيف”
“سابك” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وروابط التقديم
حادثة مفجعة تهز “القريات”.. وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة في حريق منزل
الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول غرب المدينة المنورة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“هيئة النقل” تكشف عن خطة جديدة لتوطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”

“هيئة النقل” تكشف عن خطة جديدة لتوطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”

“هيئة النقل” تكشف عن خطة جديدة لتوطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”
٠٢:٥٣:٠٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

وقعت الهيئة العامة للنقل بمقرها الرئيسي في الرياض، اتفاقية دعم مبادرة توطين” مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

2- تمكين السعوديين للعمل في مهن القطاع اللوجستي.

رؤية المملكة

وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الطرفين استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وتهدف مبادرات التوطين التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل وتأتي ضمن مستهدفاتها الإستراتيجية إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

آلية الدعم

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرًا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويضمن ذلك تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضا:

توضيح هام.. “هيئة النقل” تشترط أجهزة التتبع المباشر في حافلات النقل التعليمي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة النقل هيئة النقل

مواد ذات صلة

المزيد
جناح “عام القهوة السعودية” في جامعة كانبرا يشهد إقبالاً كبيرًا

جناح “عام القهوة السعودية” في جامعة كانبرا يشهد إقبالاً كبيرًا

١٠:١٩ ص، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
روسيا تدعم القوات السورية في هجوم كبير على الثوار

روسيا تدعم القوات السورية في هجوم كبير على الثوار

١٠:٠٦ م، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٥
العراق.. حكومة المالكي اختلست 384 مليون دولار

العراق.. حكومة المالكي اختلست 384 مليون دولار

٠٦:١٧ م، الأثنين، ١٩ يناير ٢٠١٥
24 حيًا بالرياض تُسجّل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية.. تعرف عليها

24 حيًا بالرياض تُسجّل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية.. تعرف عليها

٠٣:٥٣ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *