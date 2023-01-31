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“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 47 آخرين

“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 47 آخرين

“الصحة”: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 47 آخرين
٠٢:٣٢:٣٠ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827962 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815528 حالة ولله الحمد.

وأوضحت أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9574 حالة وفاة، مؤكدة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.

إحصائية المصابين أمس

وأمس، أعلنت الوزارة تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827916 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815481 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9571 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 25 حالة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، أمس الاثنين، أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا تقترب من نهايتها.

تراجع عدد الإصابات

وفي إشارة إلى تراجع عدد الإصابات، أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الوفيات اليومية الناتجة عن الفيروس قد تراجعت بنحو 80% منذ بداية الشهر الجاري.

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“الصحة”: 55 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافِ 33 آخرين

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