قرار عاجل.. “صحة الرياض” تمنع احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المتأخرات المالية

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارًا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، مشيرة إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.

وقال المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية “تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمرة أو ذوي المتوفى وليس مشروطا بأي إجراء مالي”.

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5 أسباب يحظر فيها الاحتجاز

وشددت على أنه لا يحق للمؤسسة الصحية الآتي:

– الإلزام بتوقيع سندات مالية.

– الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.

– الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.

– احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم.

– احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

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وقد حددت وزارة الصحة الحقوق التي يتمتع بها المرضى في مرافقها الصحية، وكذا في المؤسسات الصحية الخاصة على النحو التالي:

حقوق المريض العامة

-معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.

-عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك.

-قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك.

-سؤال الممارس الصحي “هل غسلت يديك؟” تجنبا احتمالية العدوى.

– الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

-معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة.

-معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك.

-معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى.

-رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

-الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالات طارئة ولم يتوفر سرير لك.

-التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.

حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة:

-فتح ملف دون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة. ​

-الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.

-الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.

-الحصول على تقرير طبي مجاني.

-الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية. ​​

-عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية.

-عدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وللمريض حق الاختيار.

-الحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.

-أن يقوم الطبيب أو الكادر الطبي بتعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك.

-أن تكون على علم بتشخيص حالتك وخطة علاجك وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.

-الحصول على العناية العاجلة الإسعافية (حتى استقرار حالتك) دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التى يحددها الطبيب، بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

-عدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية.

-الحصول على نسخة من تقرير الخروج؛ لتسهيل متابعتك مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة، أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك في استمرارية علاجك بالمستشفى.

-أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الكشف الأولي.