فعلوا هذا الأمر.. ضبط 14 مخالفًا للنظام في عدد من مناطق المملكة

تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأمن، اليوم الثلاثاء، في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك، أنها ضبطت 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة.

وأوضحت أن المقبوض عليهن كان بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات وزارة الداخلية

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق، أو بيع، أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

منع الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”996″ و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، 7 مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 161 متنًا من الإبل، و35 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

عقوبة مخالفة رعي الإبل والأغنام

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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