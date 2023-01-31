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عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
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عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
٠١:٢٩:٢٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على توقعات مركز الأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية، حتى الساعة 8 مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وأنها تستمر حتى الساعة 8 مساءً، وتشمل “الشنان وبقعاء والكهفة وسميراء”.

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تنبيه بأمطار على المنطة الشرقية

وأضافت أنها تحذر في الوقت نفسه، من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، وتشمل” الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا”.

الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشارت إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة من مساءً اليوم.

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أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على هذه المناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك الجوف والشمالية، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

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