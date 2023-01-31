إضراب شامل في القدس احتجاجًا على هدم الاحتلال لبيوت الفلسطينيين

تواصل – وكالات:

نظم المقدسيون، اليوم، إضرابًا شاملًا بجبل المُكبر في العاصمة العربية المحتلة، وذلك احتجاجًا على هدم الاحتلال لبيوت الفلسطينيين.

رفض قرار محكمة الاحتلال ترحيل السكان

وأعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن بدء الاعتصام، اليوم الثلاثاء، في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، ولغاية يوم غدٍ الأربعاء، رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها، وترحيل سكانها.

رسالة شعبية قوية لحكومة الاحتلال

وحسب وكالة وفا، فقد دعا شعبان أبناء الشعب وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم، لتوجيه رسالة شعبية قوية لحكومة الاحتلال المتطرفة أن شعبنا لن يسمح بهدم الخان.

منطقة الخان تضم 25 تجمعًا سكنيًا

وأكد أن هدم وتهجير الأهالي في منطقة الخان التي تضم 25 تجمعًا، يعني انتهاء الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أي أفق لأي حل سياسي، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجي لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.

ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.

اعتقال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، خمسة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية، حيث اقتحمت عدة مناطق في القدس وجنين ورام الله، واعتقلت خمسة فلسطينيين.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيما اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل انتشارها المكثف في مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أعطب مستوطنون مركبات فلسطينية في مدينة البيرة، وكتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين نفذوا سلسلة من الاعتداءات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومنها اقتحام مستوطن لمدرسة في نابلس، مما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة.

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