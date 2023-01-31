لهذه الأسباب.. وقف إنتاج لقاح يحمي الأطفال من “التهاب السحايا” المميت

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دق الأطباء ناقوس الخطر بشأن خطط وقف إعطاء لقاح التهاب السحايا للأطفال الصغار، مما سيجعل الأطفال عرضة للعدوى التي تهدد حياتهم.

وتستخدم حقنة التطعيم في عمر عام للحماية من بكتيريا المكورات السحائية C (MenC)، التي تسبب التهاب السحايا – وهو عدوى نادرة تصيب الأغشية الواقية حول الدماغ والعمود الفقري.

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التهاب السحايا وأمراض الأطفال الأخرى

غير أنه من الصعب التمييز بين التهاب السحايا التي تصيب الأطفال الأصحاء دون سابق إنذار، وأمراض الطفولة الخفيفة في المراحل المبكرة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون 24 ساعة.

ويمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في تسمم دم مهدد للحياة يسمى تسمم الدم ويؤدي إلى إصابات خطيرة ، بما في ذلك فقدان الأطراف والصمم وتلف الدماغ.

في الصيف الماضي، أعلنت شركة الأدوية GSK، التي تصنع اللقاح المسمى “مينتوريكس”، أنها ستوقف الإنتاج فيما قيل إنه “قرار تجاري”.

وحذرت الدكتورة نيللي نينيس، استشارية طب الأطفال، من احتمال حدوث حالات تفشي لا يمكن التنبؤ بها في أي بلد.

وقالت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “كانت هناك مناطق ساخنة صغيرة في جميع أنحاء أوروبا في السنوات القليلة الماضية. يمكن للأطفال التقاط البكتيريا في حلقهم، وفي حين أنهم قد لا يتأثرون، إلا أنهم قد يعيدونها معهم وينشرونها إلى أشخاص آخرين”.

وأضافت “أعتقد أن توفير أقصى قدر من الحماية لكل طفل هو الطريق إلى الأمام. يعد اكتشاف مرض التهاب السحايا المبكر أمرًا صعبًا للغاية، وبحلول الوقت الذي يتم اكتشافه، يمكن أن يكون قد فات الأوان”.

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وفاة طفل بالتهاب السحايا

وكان طفل بريطاني يبلغ من العمر سبعة أسابيع توفي قبل سنوات بسبب التهاب السحايا بعد أقل من 24 ساعة من مرضه.

في الليلة التي سبقت وفاته، ذهب مايلز كينج إلى الفراش وهو يتمتع بصحة جيدة. استيقظ في منتصف الليل مضطربًا ومضطربًا ولكن لم تكن لديه درجة حرارة، كما تقول والدته ناتالي (40 عامًا).

وعندما اصطحبته والدته إلى الرعاية المركزة في الساعة 6 صباحًا بدأ الطفل في إصدار صوت شخير.

تقول الأم: “تمت رؤيتنا بسرعة وبدأ الطبيب في إعطائه المضادات الحيوية على الفور. لكن الطفح الجلدي انتشر عبر جسده الصغير. تم إدخال مايلز إلى مستشفى ساوثهامبتون للأطفال لتلقي رعاية متخصصة، لكن أعضائه بدأت بالفشل وتوفي بعد ظهر ذلك اليوم. نتجت وفاته في عام 2015 عن بكتيريا MenB، والتي يُعرف أنها الشكل الأكثر فتكًا، وليس MenC”.