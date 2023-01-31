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فكرة طالب طب تتحول إلى “نادي الرياضات الإلكترونية والذهنية” بجامعة نجران (فيديو)
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فكرة طالب طب تتحول إلى “نادي الرياضات الإلكترونية والذهنية” بجامعة نجران (فيديو)

فكرة طالب طب تتحول إلى “نادي الرياضات الإلكترونية والذهنية” بجامعة نجران (فيديو)

فكرة طالب طب تتحول إلى “نادي الرياضات الإلكترونية والذهنية” بجامعة نجران (فيديو)
١٢:٠٧:٥٤ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، مقر نادي الرياضات الذهنية والإلكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور متعب مشرقي، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة، إن النادي مبادرة طلابية من الطلاب تعود للطلاب، وتمثل انعكاسًا لمشاركة الجامعة في منافسة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”، أن النادي يهدف إلى تبني مهارات الطلاب فيما يخص الرياضات الإلكترونية، وإيجاد متنفس للطلاب، بما ينعكس إيجابًا على دراستهم الجامعية.

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الرياضات الإلكترونية

وأوضح عبدالرحمن العطوي، الطالب بكلية الطب، أنه كان لديه اهتمام بالرياضات الإلكترونية حتى قبل الدراسة الجامعية، وقدم الفكرة إلى عمادة الجامعة التي وافقت على إنشاء النادي.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي في تصريح سابق، إن النادي يهدف للإسهام في نشر ثقافة الرياضة الذهنية والالكترونية في المنطقة، وخلق بيئة تنافسية لبناء عقلية صحية، وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز الوطني.

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تنظيم مسابقات للطلاب

وأضاف أن النادي سيُطلق العديد من المسابقات، وفق خطط ومراحل زمنية معدة سلفًا.

وبيَّنَ أن النادي بما يحوي من ألعاب إلكترونية وذهنية متنوعة وأجهزة تقنية عالية، سيسهم –بمشيئة الله- في بناء فرق مؤهلة للمشاركة في منافسات الجامعات السعودية، وبطولة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، إلى جانب التحاق الطلاب بدورات تدريبية مقدمة من الاتحاد السعودي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

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