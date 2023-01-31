المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
مدير تنفيذ مشروع التكامل.
مدير قسم العمليات.
أخصائي استهداف أمني.
إستراتيجي رئيسي.
مدير المشروع.
خبير تخطيط الأعمال.
مهندس رئيسي لعمليات النظام/ قاعدة البيانات.
أخصائي رئيسي HRIS.
خبير إدارة تسليم تكنولوجيا المعلومات.
أخصائي إدارة التعلم والتطور.
أخصائي HRBP.
أخصائي أول التوظيف.
أخصائي HRBP.
أخصائي أول HRBP.
والمزيد …
* طريقة التقديم
– أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).