الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات
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المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات

المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات
١٢:٠٦:٣٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

مدير تنفيذ مشروع التكامل.

مدير قسم العمليات.

أخصائي استهداف أمني.

إستراتيجي رئيسي.

مدير المشروع.

خبير تخطيط الأعمال.

مهندس رئيسي لعمليات النظام/ قاعدة البيانات.

أخصائي رئيسي HRIS.

خبير إدارة تسليم تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي إدارة التعلم والتطور.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول التوظيف.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول HRBP.

والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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