المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

مدير تنفيذ مشروع التكامل.

مدير قسم العمليات.

أخصائي استهداف أمني.

إستراتيجي رئيسي.

مدير المشروع.

خبير تخطيط الأعمال.

مهندس رئيسي لعمليات النظام/ قاعدة البيانات.

أخصائي رئيسي HRIS.

خبير إدارة تسليم تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي إدارة التعلم والتطور.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول التوظيف.

أخصائي HRBP.

أخصائي أول HRBP.

والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).