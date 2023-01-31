32 بمكة و5 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع، اليوم الثلاثاء، أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة وجدة، و31 في جازان ، و30 درجة في القنفذة، و28 درجة في المدينة المنورة و27 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 5 درجات، والقريات 6، وأبها 8، وعرعر 9، وسكاكا والباحة 10 درجات مئوية.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والشمالية، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

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