الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
32 بمكة و5 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم
فكرة طالب طب تتحول إلى “نادي الرياضات الإلكترونية والذهنية” بجامعة نجران (فيديو)
المزايا والشروط.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدّة مجالات
“أبل” تُخفّض قيمة استبدال هواتف “آيفون” القديمة
رواتب تصل لـ 7500 ﷼.. وظائف لحملة الثانوية بمشروع حكومي
هل للبيض تأثير ضار على القلب؟.. نتائج مفاجئة ستجعلك تعيد النظر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

32 بمكة و5 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

32 بمكة و5 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

32 بمكة و5 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم
١٢:٠٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع، اليوم الثلاثاء، أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة وجدة، و31 في جازان ، و30 درجة في القنفذة، و28 درجة في المدينة المنورة و27 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 5 درجات، والقريات 6، وأبها 8، وعرعر 9، وسكاكا والباحة 10 درجات مئوية.

الصورة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والشمالية، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة

تنبيه متقد من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

منها المدينة والرياض.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. الزعاق يوضح أنواع الآبار في الجزيرة العربية

بالفيديو.. الزعاق يوضح أنواع الآبار في الجزيرة العربية

١٠:١٦ ص، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
مقتل حوثيَيْن حاولا التسلل إلى جازان عبر منفذ الطوال

مقتل حوثيَيْن حاولا التسلل إلى جازان عبر منفذ الطوال

١٠:٣٦ م، الأربعاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٦
135 إصابة وحالتي وفاة.. «الصحة» تعلن مستجدات كورونا في المملكة

135 إصابة وحالتي وفاة.. «الصحة» تعلن مستجدات كورونا في المملكة

٠١:٥٤ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
جونسون من كييف: برنامج تدريب بريطاني مكثف للقوات الأوكرانية

جونسون من كييف: برنامج تدريب بريطاني مكثف للقوات الأوكرانية

٠٧:٥٧ م، الجمعة، ١٧ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *