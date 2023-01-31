“أبل” تُخفّض قيمة استبدال هواتف “آيفون” القديمة

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نشر المختص في مجال التكنولوجيا، عبد الله الغفيص، تغريدة يوضح من خلالها قيام شركة أبل الأمريكية بتخفيض قيمة استبدال بعض أجهزة الآيفون القديمة.

وأوضح أنه تقرر تخفيض قيمة استبدال:

آيفون 13 برو ماكس من $650 إلى $570

وآيفون 13 برو من $550 إلى $470.

وآيفون 12 برو ماكس من $480 إلى $400

وآيفون 11 برو من $250 إلى $230.

تسريبات عن أجهزة آيباد

ومؤخرًا، كشفت شركة أبل عن إطلاق سلسلة أجهزة لوحية من آيباد قابلة للطي بحلول العام المقبل 2024 مع مسند من ألياف الكربون.

وتستعد Apple لطرح جهاز iPad قابل للطي مزودًا بمسند من ألياف الكربون في وقت ما من العام المقبل ، وفقًا لتغريدات المحلل والخبير التقني Ming-Chi Kuo في موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتقرير من موقع macrumors

لا موعد محدد

وتوقع Kuo طرح جهاز آيباد بتصميم جديد كليًا قابل للطي، ليكون بذلك نقلة نوعية في حياة هذه الأجهزة، مع تأكيده على عدم وجود إصدارات رئيسة أخرى من iPad‌ خلال الفترة القادمة التي تتراوح مدتها من 9 إلى 12 شهرًا مقبلة.

وقال المحلل التقني إنه كان متأكدًا من أن الجهاز اللوحي القابل للطي سيصل للأسواق العالمية خلال عام 2024، لكنه لم يقدم جدولاً زمنيًا أكثر تحديدًا.

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