الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رواتب تصل لـ 7500 ﷼.. وظائف لحملة الثانوية بمشروع حكومي
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رواتب تصل لـ 7500 ﷼.. وظائف لحملة الثانوية بمشروع حكومي

رواتب تصل لـ 7500 ﷼.. وظائف لحملة الثانوية بمشروع حكومي

رواتب تصل لـ 7500 ﷼.. وظائف لحملة الثانوية بمشروع حكومي
١١:٤٢:٤٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة المواصلات العامة “PTC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض)، وفقًا للتفاصيل التالية.

المسميات الوظيفية

– وظائف إدارية وتسويق.

– وظائف مبيعات.

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المزايا والحقوق الوظيفية

– راتب شهري من 5800 إلى 7550 ريال.

– تأمين طبي.

– إجازات سنوية.

– دورات تدريبية على خدمة العملاء.

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الشروط

-الشهادة الثانوية.

– اتقان اللعة الإنجليزية.

عن الشركة

شركة PTC هي شركة مشتركة بين مجموعة SAPTCO ومجموعة RATP Dev (www.ratpdev.com). تم منح PTC في عام 2014 من قبل ADA (هيئة تطوير الرياض) لعقد المشتريات والتشغيل والصيانة لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالرياض، تقوم شركة PTC بتشغيل 80 مسارًا و 1000 حافلة وأكثر من 4000 موظف.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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