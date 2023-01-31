هل للبيض تأثير ضار على القلب؟.. نتائج مفاجئة ستجعلك تعيد النظر

تواصل – وكالات:

على خلاف الاعتقاد الشائع الذي يربطه بارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يؤدي بدوره إلى تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب، توصلت دراسة إلى أن تناول البيض يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة “نيوترشن جورنال”، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيًا، “يبدو أنه يحمي” من المرض.

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أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وتوصلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3 آلاف بالغ إلى أن من تناولوا هذه الكميات من البيض كانوا أقل عرضة بنسبة 60 في المئة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شملت الدراسة 3042 رجلاً وامرأة من اليونان في التجربة، قاموا بملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه في الأسبوع، إما كليًا أو كجزء من وصفة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وبعد مرور عقد من الزمان، أصيب 317 منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج:

-الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة لأمراض القلب الوعائية بنسبة 18 في المئة.

-أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعيًا، لديهم معدل إصابة بنسبة 9 بالمئة.

-بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًا، تبلغ النسبة لديهم 8 بالمئة.

-من أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعًيا، لديهم خطر أقل بنسبة 60 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-من تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75 في المئة.

ومع ذلك، عند النظر في تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع كان “أكثر أمانًا”.

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الأحماض الدهنية المشبعة

وأقر الباحثون في الدراسة كيف يمكن أن يكون النقاش حول البيض والصحة “مثيرًا للجدل”، محذرين من أن استهلاك البيض “يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة”، للحصول على فوائده.