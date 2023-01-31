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بيان أمريكي كوري بشأن إستراتيجية الردع ومواجهة تهديدات بوينج يانج
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بيان أمريكي كوري بشأن إستراتيجية الردع ومواجهة تهديدات بوينج يانج

بيان أمريكي كوري بشأن إستراتيجية الردع ومواجهة تهديدات بوينج يانج

بيان أمريكي كوري بشأن إستراتيجية الردع ومواجهة تهديدات بوينج يانج
١١:٠٧:٢٦ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير دفاع كوريا الجنوبية، أنه تم الاتفاق مع نظيره الأمريكي، اليوم، على مراجعة إستراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية.

إدانة استفزازات كوريا الشمالية

وفي بيان كوري جنوبي، أوضح  وزير الدفاع الأمريكي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، وأن الدول الثلاث تدين استفزازات كوريا الشمالية التي تقوض الاستقرار في المنطقة.

تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان

وأكد البيان التزام الدولتين بتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، متفقين على تسهيل التعاون الثلاثي في مجال تشارك المعلومات بشأن التحذيرات الصاروخية مع اليابان.

وأوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية، وأنهما تعهدتا بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان مناورات مشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية.

مواجهة التهديدات الصاروخية

وأضاف أن التعاون الأمني الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان يعزز الأمن المشترك للجميع، مشيرًا إلى تأكيد معاونة اليابان لمواجهة التهديدات الصاروخية.

وحسب “سبوتنيك”، فقد أطلقت كوريا الشمالية في عام 2022، نحو 70 صاروخًا باليستيا، مؤكدة أن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على “الاستفزازات” من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا السلاح النووي اليابان بوينج يانج كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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