“الاتحاد الأوروبي”: منتجات الصين المقلدة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة

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كشف تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي، أن تجارة السلع المزيفة والمقلدة تسبب الكثير من المشكلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يقلل فرص بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 في المئة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تفتقد غالبًا للقدرة على التحرك ضد المزيفين، ويمكن أن تنهار نتيجة خسارة المبيعات وتضرر سمعتها وقدرتها التنافسية.

وأوضح أن موردي الأدوات الكهربائية والإلكترونية والملابس ومستلزمات الموضة والعطور ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال وألعاب الكمبيوتر هم الأشد تضررًا من عمليات القرصنة على حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي أغلب السلع المقلدة في السوق الأوروبية من الصين وهونج كونج عبر خدمات البريد.

السلع المقلدة

وفي سياق متصل، كشف تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، أن أكثر من نصف القيمة الإجمالية للسلع المقلدة المضبوطة في جميع أنحاء العالم يتم شحنها عن طريق البحر، والصين هي المورد الرئيس للسلع المزورة.

وأضاف التقرير بحسب صحيفة “الاقتصادية”، أن النقل البحري يمثل أكثر من 80 في المئة من حجم البضائع المتداولة بين الدول، وأكثر من 70 في المئة من القيمة الإجمالية للتجارة، كما أشار خلاله إلى أن شحنات التزييف “مخالفات تجارية”، وليست “نشاطًا إجراميًا”.

وأشار إلى أن سفن الحاويات حملت 56 في المئة من إجمالي قيمة المواد المقلدة المضبوطة في 2020، تأتي في المرتبة الثانية الطرود البريدية، ونشأ أكبر عدد من الشحنات المزيفة في جنوب شرق آسيا، وكانت الصين أكبر اقتصاد مصدر لشحنات الحاويات، حيث شكلت 79 في المئة من القيمة الإجمالية للحاويات البحرية، التي تحتوي على مواد مزيفة وصودرت في جميع أنحاء العالم.

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