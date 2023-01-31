ليس المال ولا النجاح.. دراسة استمرت 80 عامًا: هذه أسرار السعادة الخمسة

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العلاقات الجيدة أكثر أهمية من المال والنجاح في الحصول على السعادة، هذا ما خلص إليه كتاب جديد يستند إلى أطول دراسة عن السعادة البشرية أجرتها جامعة هارفارد، استمرت لمدة 80عامًا، وتعد واحدة من أطول الدراسات على الإطلاق.

وأجريت الدراسة على 724 رجلاً من بوسطن بالولايات المتحدة لمدة 80 عامًا، بدءًا من عام 1938.

قال روبرت جيه والدينجر، الطبيب النفسي الذي يشرف على الدراسة، لموقع “ديلي ميل”: “إن أكبر الوجبات الجاهزة المدهشة هي أن العلاقات الجيدة لاتجعلنا سعداء فقط بينما نمر في الحياة، ولكنها تحافظ على أجسامنا وأدمغتنا بشكل أفضل وأكثر صحة. نحن نعيش أطول”.

ويستند كتاب “الحياة الجيدة” إلى مقابلات تقيس “الرضا عن الحياة” بانتظام من خلال حياة الناس، وتتناول الافتراضات التي تدور في أذهانهم حول ما يؤدي إلى السعادة.

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وفيما يلي أهم أسباب السعادة كما يرصدها الكتاب:

وجود الأصدقاء في حياتك يجعلك تعيش لفترة أطول

يقول الباحثون إن العلاقات الاجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة والعمر الطويل.

ويشيرون إلى دراسة أجريت عام 2010 أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم روابط اجتماعية قوية لديهم فرصة أكبر بنسبة 50 في المائة للبقاء على قيد الحياة أطول.

كتب الباحثون: “هذه ارتباطات كبيرة جدًا، يمكن مقارنتها بتأثير التدخين أو الإصابة بالسرطان. ويعتبر التدخين في الولايات المتحدة السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها”.

وأضافوا: “مع مرور الوقت، تستمر الدراسة بعد الدراسة، بما في ذلك دراستنا، في تعزيز العلاقة بين العلاقات الجيدة والصحة”.

ثقافة مضللة عن السعادة

يتعرض المرء لسيل من الرسائل حول ما الذي سيجعله سعيدًا – من المؤثرين الذين يتباهون بالثروة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلانات.

لكن هذه الثقافة تضلل الناس وتجعلهم يعتقدون أن سيارة أو وظيفة أو منتجًا جديدًا ستجعلهم سعداء، لكن المفاجأة أن بعض الأشخاص الأكثر بؤسًا في الدراسة كانوا أثرياء و”ناجحين”.

يكتب المؤلفون: “تخبرنا الإعلانات أن تناول هذا النوع من الزبادي سيجعلنا أصحاء، وشراء هذا الهاتف الذكي سيجلب لنا متعة جديدة في حياتنا، واستخدام كريم خاص للوجه سيبقينا صغارًا إلى الأبد”.

ووجد المشاركون في الدراسة الذين لا “يخصصون وقتًا” لغيرهم، أنفسهم معزولين وغير سعداء للغاية، كما هو الحال لأحد الرجال الذي فقد ببطء الاتصال بزوجته وأطفاله، وانتهى به الأمر بمفرده بعيدًا عن أحد الجيران الذي كان يشاهد معه التلفزيون.

وأحد الأسباب في ذلك هو مقدار الوقت الذي يقضيه الأمريكيون على وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي يصل الآن إلى 11 ساعة في اليوم.

وكتب الباحثون: “بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 18 عامًا، فهذه ثمانية وعشرون عامًا من العمر قبل أن يبلغ الثمانين من العمر. لكن معظمنا لديه أصدقاء وأقارب ينشطوننا ولا نراهم بما فيه الكفاية. هل تقضي الوقت مع الأشخاص الذين تهتم بهم أكثر؟”.

من يدعمك يمكن أن يساعدك

لبناء شبكة دعم صحية، ينصح الباحثون بكتابة من يدعمك ومن تدعمه، في فئات مختلفة.

يمكن أن يتخذ الدعم شكل “الأمان والأمان” ، و”التعلم والنمو”، و”القرب العاطفي والثقة” ، و”التجربة المشتركة”، و”العلاقة الحميمة الرومانسية” ، و”المرح والاسترخاء”.

ويكتب الباحثون، “هل هناك أشخاص في حياتك تريد أن تدعمهم أكثر؟ إذا كان لديك أشخاص في حياتك يهتمون بالآخرين، أو يتعرضون لضغوط شديدة في الحياة، فهل هناك طرق يمكنك من خلالها أن تكون هناك من أجلهم، وتأكد من أنهم يتلقون الدعم بأنفسهم؟”.

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السعادة ليست وجهة

يقول الباحثون إن السعادة ليست وجهة ولكنها عملية، والسعادة تنطلق من خلال العمل في الأوقات الصعبة مع الناس.

وأظهرت الدراسة، أشخاصًا عانوا من صعوبات في حياتهم ولكنهم يظلون سعداء من خلال علاقاتهم القوية.

يكتب الباحثون” “الحياة الجيدة هي بهيجة… وصعبة. مليئة بالحب ولكن أيضا الألم. ولا يحدث ذلك بشكل صارم أبدًا. بدلاً من ذلك، تتكشف الحياة الجيدة عبر الزمن. إنها عملية. وتشمل الاضطرابات والهدوء والخفة والأعباء والصراعات والإنجازات والنكسات والقفزات إلى الأمام والسقوط الرهيب. وبالطبع، تنتهي الحياة الجيدة دائمًا بالموت”.

نهج وايزر

للمساعدة في بناء علاقاتك مع الآخرين، ينصح الباحثون باتباع نهج “وايزر” في حل المشكلات؛ المشاهدة، والتفسير، والاختيار (الرد)، والتفاعل، والتفكير – خذ وقتًا للتفكير في كل مرحلة من مراحل إجابتك.

ونصح الباحثون بأنه “إذا كنا سنتعلم من تجربتنا ونعمل بشكل أفضل في المرة القادمة، فعلينا أن نفعل أكثر من مجرد العيش من خلالها. علينا أن نفكر. في المرة القادمة، قد نتمكن من أخذ جزء من الثانية الإضافية للنظر في الموقف ، وتوضيح ما لدينا من أهداف، والنظر في خيارات الاستجابة لها، وتحريك إبرة حياتنا في الاتجاه الصحيح”.

يمكنك أن تجد السعادة في أي وقت

من الشائع أن يشعر الناس بأنهم “محاصرون” في حياتهم غير السعيدة، أو يشعرون بأنه من المستحيل إحداث تغيير في حياتهم.

وكان صانع ساعات من المشاركين في الدراسة يعاني من زواج غير سعيد طوال حياته، وعندما انفصل عن زوجته في سن 68، بدأ التواصل الاجتماعي يوميًا مع أشخاص من ناديه الصحي المحلي. وارتفعت درجة سعادته إلى أعلى مستوى ممكن.

كان لدى العديد من المشاركين في الدراسة أيضًا طفولة غير سعيدة، أو طفولة أفسدها آباء مخمورون أو عنيفون، لكنهم استمروا في تحقيق حياة سعيدة.

ويكتب الباحثون: “إن طرق وجودك في العالم ليست منقوشة على حجر. إنها أشبه ما تكون موضوعة في الرمال. طفولتك ليست مصيرك. إن تصرفاتك الطبيعية ليست قدرك. الحي الذي نشأت فيه ليس قدرك”.