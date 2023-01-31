انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 من يناير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 231.77 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 212.46 ريال.
عيار 21 يسجل 202.81 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.81 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.89 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7208 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1622 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,772 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، سجل عيار 24 نحو 233.37 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.92 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.13 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.68 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7258 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1634 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 233,370 ريال.
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