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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات
١٠:٠٥:٣٥ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 من يناير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 231.77 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 212.46 ريال.

عيار 21 يسجل 202.81 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.81 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.89 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7208 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1622 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,772 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 233.37 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.92 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.13 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.68 ريال.

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