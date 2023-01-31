انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 من يناير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 231.77 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 212.46 ريال.