شاهد.. السيول تجري صباح اليوم كالأنهار بأملج في منطقة تبوك

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نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار بالحائل شرق محافظة أملج في تبوك.

السيول تجري أجواء شتوية شديدة البرودة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بمنطقة تبوك خاصة شرق محافظة أملج وسط أجواء شتوية شديدة البرودة.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثاني عشر اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك الجوف والشمالية، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

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