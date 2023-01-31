الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الإحصاء”: اقتصاد المملكة يقفز بمعدل 8.7% في 2022
الأطفال يدفعون ثمن مقاومتهم لفيروس كورونا أسرع من الكبار!
تنبيه متقد من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً
اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات
هل يُمكن تجديد الجواز قبل شهور من انتهاء صلاحيته؟ “الجوازات” ترد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. السيول تجري صباح اليوم كالأنهار بأملج في منطقة تبوك

شاهد.. السيول تجري صباح اليوم كالأنهار بأملج في منطقة تبوك

شاهد.. السيول تجري صباح اليوم كالأنهار بأملج في منطقة تبوك
٠٩:٤٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار بالحائل شرق محافظة أملج في تبوك.

السيول تجري أجواء شتوية شديدة البرودة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بمنطقة تبوك خاصة شرق محافظة أملج وسط أجواء شتوية شديدة البرودة.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثاني عشر اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك الجوف والشمالية، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

حرصًا على سلامة الجميع.. تعليق الدراسة اليوم في هذه الأماكن بالمملكة

الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة

من اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية على مكة المكرمة

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار تبوك أملج اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية جريان السيول حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
استنكار النفي الأمريكي وجود إبادة جماعية لمسلمي الروهنجيا

استنكار النفي الأمريكي وجود إبادة جماعية لمسلمي الروهنجيا

٠٩:٠٩ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
على نفقته.. إلزام مواطن بإزالة تعديات على حديقة عامة في «أبها»

على نفقته.. إلزام مواطن بإزالة تعديات على حديقة عامة في «أبها»

١٢:٣٢ ص، الجمعة، ١٠ مارس ٢٠١٧
«العمل» تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الآخرة

«العمل» تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الآخرة

٠١:٠٩ م، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧
ببطارية جبارة.. HP تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد Chromebook 14

ببطارية جبارة.. HP تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد Chromebook 14

١٠:٤٢ ص، الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *