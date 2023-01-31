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هاشتاق “جمال الصباح” يتصدر التريند.. ومغردون: ابتسموا في وجه الحياة

هاشتاق “جمال الصباح” يتصدر التريند.. ومغردون: ابتسموا في وجه الحياة

هاشتاق “جمال الصباح” يتصدر التريند.. ومغردون: ابتسموا في وجه الحياة
٠٩:٤٢:٣٦ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تداول مغردون تغريدات صباحية مشرقة تدعو إلى التفاؤل والاستبشار تحت هاشتاق “جمال الصباح”، داعين إلى العمل الجاد والتفاؤل دائما بالخير.

وغبر المغردون عن أمنيتهم في أن يكون يومهم أفضل من سابقه، وأن يتلقوا فيه أنباءً سارة مفرحة، خاصة في ظل الأوقات الصعبة التي تعيشها الكثير من الدول جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية.

دعوة للابتسام في وجه الحياة

قال مغرد في تغريدته الصباحية: للصبـاح جمال مميز و حضور مختلف و بهجة تنبعث بين طيات النور لا يمنح سره إلا لمن يحسن استقباله و يحتويه بالأمل و بتفاؤل ويبتعــد عن كل مـــا يعكر المزاج فيه ..‌ فإذا طاب الصبـاح طاب سـائر اليوم صبـاح الخير وأجمل سـلام ..  لكل المبتسميــن في وجه الحيـــاةْ

وأضاف آخر : جميلة هي أجواء الصباح جمال يحتاج إلى صفاء البال وابتسامه شارده .. وكوب شاي.

وتابعت مغردة:تذوقوا جمال الصباح، تلمسوا فيه ما يثير الإرتياح، تنفسوا منه حب الحياة وافتحوا نوافذ التفاؤل والأمل.

وقالت مغردة: يسابقون الطير في تغريده أولئك هم من يستشعروا في جمال الصباح ما يدخل الأمل في نفوسهم مع بزوغ أشعة شمس الصباح لينشروا السعادة على من حولهم فتملئ روحهم سعادة وفرح .. صباحكم نسائم عطرة تغمر روحكم سعادة وفرح.

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