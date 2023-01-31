“عقدي ينتهي في 8 مارس هل أنا مستحق لهذه الدفعة؟”.. حساب المواطن يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

تلقى برنامج حساب المواطن، رسالة تقول: “أنا أواجه مشكلة وهي أن عقدي ينتهي في 8 مارس، هل أنا مستحق لدفعة شهر مارس القادم؟”.

وردًا على الرسالة، أوضح البرنامج أنه في حال شارف المستند المرفق مسبقًا على الانتهاء يتم اختيار نوع المرفق، “عقد إيجار موحد” ولا يلزم صاحب الرسالة إرفاقه.

سيتم التحقق من وجود عقد ساري الصلاحية

وأضاف أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار، وأنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم السائل حذفه؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

البدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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