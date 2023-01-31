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هاشتاق “الرسائل الخاصة” يتصدر الترند.. ومغردون: تويتر أكثر أمانًا
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هاشتاق “الرسائل الخاصة” يتصدر الترند.. ومغردون: تويتر أكثر أمانًا

هاشتاق “الرسائل الخاصة” يتصدر الترند.. ومغردون: تويتر أكثر أمانًا

هاشتاق “الرسائل الخاصة” يتصدر الترند.. ومغردون: تويتر أكثر أمانًا
٠٩:١٦:٢٤ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الرسائل الخاصة” الترند في المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي عبر فيه المغردون عن رضاهم بإزالة الشركة زر “الرسائل المباشرة”.

وقالت مغردة: أحلى شي أنهم ألغو خاصية الرسائل الخاصة، الحين تويتر أكثر أمان.

وقف استقبال الرسائل

وأضاف مغرد آخر: أصبح أي شخص يوقف استقبال الرسائل لن يستطيع أي شخص محادثته إلا إذا سمح بفتح قنوات الرسائل الخاصه من الإعدادات حتى لو كان صديقًا عندك.

وتابع مغرد ثالث: الناس صاروا يقفلون الرسائل الخاصة لكثرة المشاكل وأصحاب الفتنة الموجودون هنا في تويتر يزعجون الناس بالخاص ويفتنون بين أهل القرآن خصوصاً، أعاذنا الله و إياكم منهم.

ومنذ استحوذ إيلون ماسك على تويتر، وقام بالعديد من التغييرات، كما فصل عددًا كبيرًا من الموظفين لتقليل النفقات، ومن بين التغييرات التي قام بها هي شراء العلامة الزرقاء الخاصة بتوثيق الحسابات.

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الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الرسائل الخاصة تويتر ماسك هاشتاق وقف الرسائل الخاصة

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