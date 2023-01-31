الخثلان يوضح خطورة تتبع عورات الناس ويوجه نصيحة غالية

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حذر رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، من خطورة تتبع عورات الناس.

تتبع عورات الناس أمر بالغ الخطورة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن تتبع عورات الناس أمر بالغ الخطورة، مشيرًا إلى قول سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، بأن الرجل الذي يتتبع عورات الناس القولية والفعلية، ربما يصاب بأن يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، لأنه من تتبع عورة أخيه، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته.

الخثلان يوجه نصيحة غالية

ووجه الشيخ الخثلان نصيحة غالية، وهي البعد عن جلساء السوء وتتبع عورات الناس، مبينًا فضل الجليس الصالح وأن الإنسان عادة ما يتأثر بأكثر خمسة أشخاص يقضي وقته معهم، مطالبًا بالحرص على الجليس الصالح لأن مجالسته ربح في كل الأحوال، إما أن يُحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة.

البعد عن قرناء السوء غنيمة

وأشار إلى أن جليس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، وذلك مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على مجالسة الصالحين والبعد عن تتبع عورات الناس ومفارقة جلساء السوء.

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