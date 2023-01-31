بالخطوات.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تعديل مصدر الدخل

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أنه عندما تواجه المستفيد مشكلة تعديل مصدر الدخل، يجب عليه أولًا، تعديل الحالة الوظيفية.

خطوات تعديل مصدر الدخل

وأوضح أن حل مشكلة تعديل مصدر الدخل يكون أولًا، بتعديل الحالة الوظيفية من خلال أيقونة:

1- تفاصيل الطلب.

2 – بيانات التابعين، حيث يتم التعديل إلى “لا توجد وظيفة “.

3 – حفظ البيانات.

4 – الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل”.

5 – حذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين في “تويتر”، على سائل يقول: ” لدي مشكلة بسيطة وهي أن زوجتي استقالت من الوظيفة وكلما أردت تعديل مصدر الدخل يتم الرفض مع رسالة من التأمينات بأنه تم استبعاد الموظف”.

هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟

في الوقت نفسه أكد البرنامج أنه لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم المستحق للمواطنين، وذلك خلال رده على سؤال أحد المستفيدين قال فيه :” هل خبر توقف حساب المواطن بعد شهرين صحيح؟”.

وقال الحساب ردًا على السؤال: “أهلا بك، البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

البدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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