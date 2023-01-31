10 نصائح عملية لتكون صاحب تفكير إيجابي في الحياة

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من المفيد لحياتك أن تكون ذا نظرة إيجابية للواقع والأحداث من حولك، على الرغم من وجود بعض المواقف السلبية التي يمكن أن تؤثر على نظرتنا الإيجابية بسلبية.

تعريف التفكير الإيجابي

ويعرف التفكير الإيجابي بأنه “موقف عقلي تتوقع فيه نتائج جيدة ومرضية، وعدم الشعور بالإحباط عندما لا تسير الخطط كما هو متوقع”. وهذا يعني المحاولة مرة أخرى وعدم قبول الهزيمة. بمعنى آخر، التفكير الإيجابي هو “عملية متسلسلة من الأفكار التي تخلق الطاقة التحفيزية وتحولها إلى حقيقة واقعية”.

ومن فوائد التّفكير الإيجابي أنه يؤدِّي إلى الكثير من التّغيير الإيجابي في حياتِك، حيث يمكن أن يكون وضع نظرة متفائلة مفيدًا لصحتك البدنية والعقلية.

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10 نصائح للتفكير الإيجابي

فيما يلي 10 نصائح لتسهيل التفكير الإيجابي:

1– قضاء بعض الوقت مع الأشخاص الإيجابيين

اقضِ بعض الوقت مع الأصدقاءِ وأفراد الأُسرة الإيجابيين لزيادة احتمال أن تُصبح عادات التفكير الإيجابية عاداتِك كذلك. من الصَّعب أن تكون سلبيًا عندما يكون كلّ من حولك إيجابيًا جدًا.

2– تحمّل المسؤولية حول سلوكك

تعود أن تتحمَّل مسؤولية سلُوكك، حيث إن قبول المسؤولية يمكن أن يُساعدك على التعلُّم من الأخطاء ومنعك من إلقاء اللّوم على الآخرين بشكلٍ غير عادل.

3– اخدم المجتمع

عليك أن تتطوَّع بطريقةٍ ما لخدمة المُجتمع. يمكن أن تمنحَك مساعدة الآخرين نظرةً جديدة للعالم ويمكن أن تُساعدك في التفكير الإيجابي.

4– قراءة المواد الإيجابية والمُلهمة

قراءة القرآن أو مادة روحية أو اقتباسات ملهمة، يشجِّع التفكير الإيجابي، ويمكن أن يكون طريقة رائعة لبدء ونهايةِ يومك.

5– تعرَّف على الأفكار السّلبية واستبدِلها

الاستمرار في التفكير بسلبية يعلمك الفشل، لا تقل “أنا دائمًا أفسد كلّ شيء”، وإنما استبدله بشيء أكثر واقعية مثل “أحيانًا أخطئ لكنّني أتعلم منها”. ليست هناك حاجة لجعلِ أفكارك إيجابية بشكلٍ غير واقعي، ولكن بدلاً من ذلك اجعلها أكثر واقعية.

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6 – اعمَل من أجلِ تحقيق الأهداف

حاول أن يكون لديك أهداف تعمل عليها. سوف تمنحك الأهداف الحافِز للتغلب على تلك العقبات، وإذا كنت بدون أهداف واضحة، فمن الصَّعب اتخاذ القرارات وقياس تقدمك.

7 – انظُر في عواقب السلبية

من أهم عواقب السلبية أنها تصيبك بالانهزامية الذاتية، فإذا قلت: “ربما لن أحصل على هذه الوظيفة،” فستبذل جهداً أقل مما يجعل فرصك في الحصول عليها ضعيفة، مما يؤثّر على سلوكك وعلاقاتِك ومشاعرك.

8 – قدّم إطراءات صادقة للآخرين

ابحث عن أسباب للثّناء على الآخرين، وكن حقيقيًا في مدحك وثنائِك، هذا سيُساعدك في البحث عن الخير في الآخرين.

9 – قُم بإنشاء قائمة امتنان يومية

وذلك بكتابة جميع الأعمال الإيجابية التي قمت بها في يومك، فقد يُساعدك ذلك على التركيز على الإيجابية في حياتِك بدلاً من التفكير في جميع الأشياء السيّئة التي حدَثت في اليوم.

10 – مارس الرعاية الذاتية

اعتن بنفسك، واحصل على الكثير من الراحة ومارس الرياضة وقُم بإدارة الإجهاد بشكل جيد؛ حيث توفِّر لك العناية بصحَّتك البدنية والعقلية مزيدًا من الطاقة للتركيز على التفكير الإيجابي.

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