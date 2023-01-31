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“النقد الدولي”: اقتصاد المملكة سينمو إلى 3.4% العام المقبل

“النقد الدولي”: اقتصاد المملكة سينمو إلى 3.4% العام المقبل

“النقد الدولي”: اقتصاد المملكة سينمو إلى 3.4% العام المقبل
٠٨:٢٦:٥١ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل 0.5% ليسجل 3.4%.

وفي زيارة خبراء الصندوق للمملكة نهاية العام الماضي، أشادوا بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط.

كما توقعوا استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

التعامل مع جائحة كورونا 

وأشار إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنها في وضع يمكّنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح البيان تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.

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