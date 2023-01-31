الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أول رد فعل على قرار الكويت بمنع رفع أسعار منتجات “المراعي”
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أول رد فعل على قرار الكويت بمنع رفع أسعار منتجات “المراعي”

أول رد فعل على قرار الكويت بمنع رفع أسعار منتجات “المراعي”

أول رد فعل على قرار الكويت بمنع رفع أسعار منتجات “المراعي”
٠٧:٥٨:٠٧ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بحث محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية محمد العبدالجبار، أمس الاثنين، مع اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، القضايا والتحديات التي تواجه شركات الألبان السعودية في بعض الدول.

يأتي ذلك في أول رد فعل على قرار وزارة التجارة الكويتية بمنع شركة المراعي من رفع أسعارها.

ووففًا لصحيفة “الوطن”، ناقش الاجتماع مبررات ارتفاع الأسعار، وآلية التنسيق مع الدول قبل رفع الأسعار، والحد من الثغرات والمشكلات المترتبة على وقف بيع المنتجات.

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رفض طلب المراعي بزيادة أسعار منتجاتها بالكويت

وكانت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت أعلنت أنها رفضت طلبًا لشركة المراعي بزيادة أسعار منتجاتها، مؤكدة أنها تتحكم في الأسعار .

وقالت الوزارة، إن أي تجاوز للسعر دون موافقتها المسبقة يعد مخالفة صريحة للقانون، ويؤدي إلى إرباك للسوق. وأضافت أنه لا يوجد ما يمنع المراعي من العمل في الكويت شرط الالتزام بقوانين التجارة المعمول بها.

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد، أن الاتحاد رفض طلبات الشركات زيادة أسعار منتجاتها، موضحًا أن ثمة شركات امتنعت عن توريد منتجاتها للجمعيات بناء على ذلك.

وبين أنه “لا تستطيع أي شركة رفع أسعار سلعها دون موافقة الاتحاد، وإلغاء قرار تثبيت أسعار بيع السلع”.

وبحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد نفت مصادر وقف بيع جميع منتجات شركة المراعي، استناداً إلى حكم قضائي، لزيادة أسعار بعض منتجاتها، مؤكدة أن ما أثير بهذا الشأن يتعلق بأمر غلق قضائي، جاء لمدة يوم واحد على خلفية قضية مرفوعة من مواطن على الجمعية قبل 3 سنوات.

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قطاع الألبان بالمملكة

– 12 شركة مصدرة للألبان.

– 7 ملايين لتر من الإنتاج.

– 18 مليون عبوة.

– 35 منتجًا متنوعًا.

– 30 % من الإنتاج يصدر للخارج.

– 60 % حصتها في السوق الخليجية.

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