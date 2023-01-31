الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد مدينة بيشاور الباكستانية لـ 83 شخصًا
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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد مدينة بيشاور الباكستانية لـ 83 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد مدينة بيشاور الباكستانية لـ 83 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد مدينة بيشاور الباكستانية لـ 83 شخصًا
٠٧:٥٠:٤١ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مسجد مدينة بيشاور إلى 83 قتيلًا وعشرات الجرحي.

معظم الضحايا من رجال الشرطة

وأوضحت أن معظم الضحايا من رجال الشرطة، حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامي يستخدم أيضا كمقر للشرطة في المدينة.

المستشفيات تعُج بعشرات الجرحى

ونقلت “رويترز” عن مصدر طبي باكستاني، أن ما لا يقل عن  80 قتيلاً سقطوا، معظمهم من رجال الشرطة، إضافة غلى عشرات الجرحى بالمستشفيات جراء انفجار مسجد في بيشاور.

رئيس الوزراء الباكستاني يهدد ويتوعد

وفي أول تعليق له على الحادث، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الحجم الهائل لهذه المأساة الإنسانية لا يمكن تصوره، مشيرًا إلى أن العمل الارهابي هذا يرقى إلى هجوم على باكستان، حسب ” سكاي نيوز”.

إجراءات صارمة بانتظار المجرمين

وتوعد خلال زيارته للجرحى في بيشاور، باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقفون وراء التفجير، معبرًا عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا أن آلامهم لا يمكن وصفها بالكلمات.

حركة طالبان الباكستانية تنفي مسؤوليتها

فيما نفت قادة حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة في بيان لها أنه ليس من سياستها استهداف المساجد والمدارس الدينية، أو أي أماكن دينية ودور العبادة.

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