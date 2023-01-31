تفاصيل 4 مشروعات عقارية جديدة في مكة

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كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن 4 مشاريع داعمة للقطاع العقاري بالعاصمة المقدسة خلال السنوات القادمة، بحسب “عكاظ”.

1- مشروع “مسار”

يعد أحد أكبر المشاريع وتصل تكلفته لأكثر من 100 مليار ريال، ويخدم الحجاج والمعتمرين القادمين من طريق جدة السريع.

– يضم عددًا من الفنادق والأبراج السكنية المعدة لإسكان ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة

– الأماكن الترفيهية والتسويقية ومول كبير وممر للمشاة بطول 3.5 كيلومتر وعرض 320 متراً.

2- مشروع حي المعابدة

– يقع على مساحة 323 ألف متر مربع.

– تتوسّط المشروع طُرق محورية، مثل الطريق المؤدّي إلى الدائري الثالث، والطريق إلى نفق الحجون.

– يخدم ما يزيد على 200 ألف حاج، ومليون و400 ألف معتمر.

– سيتم بناء 68 برجاً فندقياً، و25 برجاً سكنياً، تحتوي على 40 ألف وحدة سكنية توفر مساكن مزوّدة بأحدث التجهيزات ومواقف السيارات ومراكز تجارية وصحية وترفيهية.

3- مشروع تعزيز المناطق التوسعية في جبل عمر بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي

– يتكون من فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية فاخرة ومواقف للسيارات.

– يضم 15 برجاً فندقياً فاخراً من فئة 5 و4 نجوم.

4- مشروع المناطق والأحياء المطورة

– بدأ في حي النكاسة، تلاه حي الكدوة، ثم حي الزهور.

– يعد من المشاريع التنموية الكبيرة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان .

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