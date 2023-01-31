عوائد بالمليارات وحل لمشكلة غلاء الأعلاف.. كيف نستثمر مخلّفات النخيل؟

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يعد النخيل من الموارد الاقتصادية المهمة في المملكة كونه منتجًا وطنيًا مرتبطًا بثقافة وتاريخ، وتمثل النخلة الرمز الوطني للشعار الرسمي لها وعلامة تجارية لمنتجاتها، كما يعد مصدرًا من مصادر التغذية والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وغيرها.

‏وبحسب تقديرات الكاتب سعد الخثعمي في جريدة “الوطن”، فإن المملكة تنتج أكثر من مليون ونصف المليون طن من التمور كل عام، لكنه سلط الضوء على مخلفات النخيل التي يتم التخلص منها عادة بالحرق دون فائدة من ورائها.

وقال إن “النخلة يؤخذ منها سنويًا ما يقارب 20 سعفة كنفايات يتم التخلص منها لنظافة المزارع فقط، ناهيك عن الاستخدام السلبي لهذه المخلفات بحرقها أو رميها في مكبات النفايات!”.

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مصانع متخصصة لاستثمار مخلفات النخيل

لذا فإنه يقترح:

-جمع هذا الكم الهائل من أطنان مخلفات النخيل المتمثلة في سعف وعراجين النخيل والتمور الجافة غير المستهلكة، مع ما يلزم من مواد غذائية أساسية كالنخالة والقمح والذرة والشعير، وغيرها من المواد التي من شأنها رفع جودة المنتج.

-تحويل تلك المكونات من خلال مصانع متخصصة قائمة على منهجية علمية دقيقة إلى أعلاف حيوانية عضوية غير تقليدية، بما يساهم في التقليل من هدر وسوء استخدام هذه المخلفات، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية بما يحقق مبدأ التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية على حد سواء.

-بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدى ارتفاعها في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع أسعار المواشي والألبان، فعلى سبيل الذكر مع مطلع هذا العام 2023م رفع بعض شركات الألبان الأسعار بناءً على ارتفاع أسعار الأعلاف.

وشدد على أهمية البحث عن مكونات الأعلاف الأقل كلفة وبجودة عالية وخاصة مع توجه الرؤية الوطنية 2030 ثم من خلال إستراتيجية تطوير منطقة عسير التي تهدف لتحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة.

وبين أن مقترحه يهدف لضمان إيجاد تنويع في مصادر الدخل وجذب الاستثمار وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والمحافظة على البيئة وتنمية القطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي ودمج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وتنمية الصادرات غير النفطية بما يضمن السعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة والتنمية المستدامة.

لذا – والكلام له – كان من الضرورة الملحة اليوم أن ننتقي أفضل الإستراتيجيات لاستثمار هذه الموارد لزيادة جودة الحياة بشكل عام، وتنمية الاقتصاد الأخضر والشراكة المجتمعية بشكل خاص.

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إنشاء مصنع في المنطقة الجنوبية

واقترح الخثعمي في هذا السياق، إنشاء مصنع في المنطقة الجنوبية لتصنيع أعلاف غير تقليدية وبجودة عالية من مخلفات النخيل بتكلفة تنافسية وإستراتيجية محكمة، لتحويل هذه المخلفات إلى منتجات تستخدم في تعليف المواشي كقيمة مضافة في القطاع الزراعي.

وفيما اعتبره أهم القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قال إنه ليس الهدف من إنتاج الأعلاف المحلية غير التقليدية تحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب بل تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي أيضًا.

ورأى أن هذا المشروع يتيح الاهتمام برعاية أكثر للنخيل ورفع مستوى الثقافة البيئية لدى المزارعين، وزيادة الدخل، وتوفير الوظائف والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويقوم هذا المشروع – بحسب مقترحه – على تقييم الأعلاف الحالية ودراسة أثرها من خلال التجارب ودراسة الكفاءات لها، سواء في عمليات الهضم أو التسمين أو إدرار الحليب أو التكاثر أو في القيمة الغذائية والصحية للمواشي، وزيادة مستوى الوعي البيئي لمزارعي النخيل في كيفية التعامل مع مخلفات النخيل بالطرق المثالية والحضارية لتوفير أعلاف بديلة وغير تقليدية بأسعار تنافسية وبشكل مستدام و ذي قيمة غذائية عالية.

وذكر الكاتب أن فكرة إنشاء مشروع إعادة تدوير مخلفات النخيل ليست وليدة اليوم فوفقًا لعدد من التقارير العالمية بلغت قيمة سوق إعادة تدوير سعف النخيل العالمي أكثر من 53 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تصل لأكثر من 95 مليار في عام 2025، وهناك عدة دراسات مشابهة لمثل هذا المشروع في عدد من الدول العربية والخليجية.