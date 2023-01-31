على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة، اليوم الثلاثاء، على مناطق مختلفة من المملكة.

استمرار الحالة الممطرة الثانية عشرة

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الحالة المطرية المتوقعة تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة ومكة فالقصيم وشمال الشرقية ومحافظات الرياض خاصة “الزلفي والمجمعة وشقراء وما حولها”.

رياح مغبرة على أجزاء من هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الحالة عبارة عن أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية وغرب المنطقة الوسطى.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة

وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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