تسبب أمراض القلب والسكري.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

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على الرغم من حب الكثير من الناس لتناول المشروبات الغازية، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة أثبتت أن لها العديد من الأضرار الصحية على جسم الإنسان.

وأكد المختصون أن المشروبات الغازية تتسبب في إصابة الفرد بأمراض القلب والسكري وتسوس الأسنان وغيرها من المشاكل الصحية.

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7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

ومن أهم أضرار المشروبات الغازية ما يلي:

1– السمنة

المشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية والسكر، الذي يرفع نسبة السكر في الدم، ويزيد من رغبتك في تناول المزيد من الأطعمة، مما قد يصيبك بالسمنة.

2– أمراض القلب

بسبب محتوى المشروبات الغازية العالي من السكر، فهو يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين والإضرار بالشرايين بشكل عام وإضعافها ورفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

3– الإصابة بأمراض الكبد

تربط الدراسات الإصابة بأمراض الكبد بمدى استهلاك الفرد المرتفع من المشروبات الغازية، حيث أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية ترفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتزيد من تراكمها على الكبد مما يزيد من أمراض الكبد.

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4– الإصابة بالسكري

استهلاك المشروبات الغازية بشكل مفرط يزيد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أنها تقلل من حساسية الجسم للأنسولين وتزيد نسبة السكر في الدم، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالسكري.

أما المصابين بالفعل بمرض السكري، فالمشروبات الغازية تزيد من أعراض السكري وقد تفاقمها إلى أعراض خطيرة.

5– تسوس الأسنان

السكر في المشروبات الغازية يضر بالأسنان يسبب لها التسوس وتزيد من بكتيريا الفم السيئة وتصيب الفم بمشاكل عدة، كما أن الصودا والأحماض في المشروبات الغازية تضر بمينا الأسنان، وتزيد من تراكم البلاك على السن واللثة، مما يفاقم من مشاكل التسوق، وقد تتسبب في تساقط الأسنان.

6– الإدمان والاكتئاب

المشروبات الغازية تسبب الإدمان بسبب الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم مسبب السعادة والنشاط، ثم انخفاضه بشكل سريع يسبب الاكتئاب والخمول، هذه الحالة شبيها بما تفعله المخدرات في الجسم، واستهلاك المشروبات الغازية بإفراط يسبب الإدمان والاكتئاب.

7– شيخوخة الجلد والوجه

تسبب المشروبات الغازية في إضعاف إنتاج الكولاجين في الجلد مما يزيد من تجاعيد البشرة وشيخوختها بشكل أسرع، كما تزيد من مشاكل البشرة المختلفة.

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