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تسبب أمراض القلب والسكري.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

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تسبب أمراض القلب والسكري.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

تسبب أمراض القلب والسكري.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

تسبب أمراض القلب والسكري.. 7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية
٠٦:٥٨:٤٢ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من حب الكثير من الناس لتناول المشروبات الغازية، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة أثبتت أن لها العديد من الأضرار الصحية على جسم الإنسان.

وأكد المختصون أن المشروبات الغازية تتسبب في إصابة الفرد بأمراض القلب والسكري وتسوس الأسنان وغيرها من المشاكل الصحية.

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7 أضرار خطيرة للمشروبات الغازية

ومن أهم أضرار المشروبات الغازية ما يلي:

1السمنة

المشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية والسكر، الذي يرفع نسبة السكر في الدم، ويزيد من رغبتك في تناول المزيد من الأطعمة، مما قد يصيبك بالسمنة.

2أمراض القلب

بسبب محتوى المشروبات الغازية العالي من السكر، فهو يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين والإضرار بالشرايين بشكل عام وإضعافها ورفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

3الإصابة بأمراض الكبد

تربط الدراسات الإصابة بأمراض الكبد بمدى استهلاك الفرد المرتفع من المشروبات الغازية، حيث أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية ترفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتزيد من تراكمها على الكبد مما يزيد من أمراض الكبد.

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4الإصابة بالسكري

استهلاك المشروبات الغازية بشكل مفرط يزيد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أنها تقلل من حساسية الجسم للأنسولين وتزيد نسبة السكر في الدم، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالسكري.

أما المصابين بالفعل بمرض السكري، فالمشروبات الغازية تزيد من أعراض السكري وقد تفاقمها إلى أعراض خطيرة.

5تسوس الأسنان

السكر في المشروبات الغازية يضر بالأسنان يسبب لها التسوس وتزيد من بكتيريا الفم السيئة وتصيب الفم بمشاكل عدة، كما أن الصودا والأحماض في المشروبات الغازية تضر بمينا الأسنان، وتزيد من تراكم البلاك على السن واللثة، مما يفاقم من مشاكل التسوق، وقد تتسبب في تساقط الأسنان.

6الإدمان والاكتئاب

المشروبات الغازية تسبب الإدمان بسبب الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم مسبب السعادة والنشاط، ثم انخفاضه بشكل سريع يسبب الاكتئاب والخمول، هذه الحالة شبيها بما تفعله المخدرات في الجسم، واستهلاك المشروبات الغازية بإفراط يسبب الإدمان والاكتئاب.

7شيخوخة الجلد والوجه

تسبب المشروبات الغازية في إضعاف إنتاج الكولاجين في الجلد مما يزيد من تجاعيد البشرة وشيخوختها بشكل أسرع، كما تزيد من مشاكل البشرة المختلفة.

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