يتميز بـ 14 فائدة.. نظام إليكتروني لإدارة شؤون المساجد (صور)

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دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نظامًا إليكترونيًا لإدارة شؤون المساجد.

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امتدادًا لمنظومة الإجراءات الإلكترونية

ويمكّن هذا النظام وكالة الوزارة لشؤون المساجد من بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة المساجد بالمملكة إلكترونيًا، وزيادة عدد الخدمات الخاصة بنظام المساجد وشؤونها بالمملكة.

وأكّد معالي وزير الشؤون الإسلامية، أمس الاثنين، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، أنّ هذا النظام يأتي امتدادًا لمنظومة الإجراءات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدم لبيوت الله ومرتاديها ومواكبة للتحول الرقمي الذي يعد إحدى مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

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14 فائدة للنظام الإليكتروني

وسيُسهم النظام في:

حصر المواقع الجغرافية للمساجد من خلال تقنيات الخرائط الرقمية.

إتاحة التكامل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى.

حصر صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها.

إعداد الإحصائيات اللازمة وإدارة التعدّيات بأنواعها.

الإسهام في خفض تكاليف إدارة المساجد.

تأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد.

يُسهم النظام في حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد.

تعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي.

حصر التعديات على خدمات وممتلكات المساجد.

حصر الكوادر البشرية لكل مسجد.

تقليل تكاليف تنوع الأنظمة.

رفع مستوى الدقة لميزانية وظائف الأئمة والمؤذنين.

الربط مع النفاذ الوطني لرفع دقة البيانات.

تمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.

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