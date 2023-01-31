جامعة طيبة تُعلن الدراسة “عن بعد” اليوم بفروعها في 4 محافظات

تواصل – واس:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9-7-1444هـ إلى الدراسة “عن بعد” عبر البلاكبورد.

تعليق الدراسة لكافة الطلبة

وتابعت إدارة الجامعة أن ذلك القرار لكافة الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها، في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر.

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تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وينبع والعلا

وبالأمس، أعلنت الإدارات العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ومحافظتي ينبع، والعلا، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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أمطار وسيول على 8 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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