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بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”
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بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”

بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”

بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”
٠٤:٣٤:٤٨ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عبر منصة “مدرستي”

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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تعليم ينبع

أعلنت إدارة تعليم ينبع، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وكان حساب “تعليم ينبع”، قد كتب عبر موقع “تويتر”: أنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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تعليم العلا

كما قررت إدارة تعليم العلا، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم  الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال حساب “تعليم العلا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.”.

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