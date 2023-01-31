بعد العلا وينبع.. تعليم تبوك يقرر تعليق الدراسة اليوم وتحويلها عبر منصة “مدرستي”

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عبر منصة “مدرستي”

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الثلاثاء والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها….

نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد

عن طريق #منصة_مدرستي ليوم غد الثلاثاء 9-7-1444هـ لجميع مدارس المنطقة حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس..#تعليم_تبوك pic.twitter.com/8jOBCmG0Sv — إدارة تعليم تبوك (@moe_tbk) January 30, 2023

تعليم ينبع

أعلنت إدارة تعليم ينبع، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وكان حساب “تعليم ينبع”، قد كتب عبر موقع “تويتر”: أنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم”عن بعد”عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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بعد العلا.. تعليم ينبع يقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم"عن بعد"عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس. pic.twitter.com/3WODTUuoI3 — إدارة تعليم ينبع (@MOE_YNB) January 30, 2023

تعليم العلا

كما قررت إدارة تعليم العلا، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال حساب “تعليم العلا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.”.

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